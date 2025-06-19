Как фонд «Дорога Жизни» меняет систему помощи детям.

ДЕТСТВО БЕЗ ПАУЗЫКак фонд «Дорога Жизни» меняет систему помощи детям.Когда мы говорим «дети в больнице», мы представляем заботливую маму рядом с кроватью, врача, мягкую игрушку. Но что, если рядом с ребёнком нет никого? Ни мамы, ни папы, ни даже медсестры, которая сможет просто подержать за руку?Екатерина Михальчук, директор по коммуникациям Благотворительного фонда «Дорога Жизни», знает об этом не понаслышке. Уже много лет команда фонда заботится о самых уязвимых детях – сиротах, оставшихся без попечения родителей, и тех, чьи семьи переживают тяжёлые времена. Мы поговорили с Екатериной о начале пути, об особенных программах фонда и о том, почему каждому из нас важно быть рядом.ОДИН — НЕ ЗНАЧИТ ОДИНОК– Екатерина, как началась история фонда «Дорога Жизни»? Что стало отправной точкой?– Всё началось с маленькой девочки Ани. У неё был тяжёлый порок сердца, она жила в детском доме и попала в больницу – совсем одна, без няни, без сопровождающего взрослого. Её заметили неравнодушные люди. Три женщины, которые тогда занимались волонтёрством, решили помочь сначала Ане, а потом и другим детям, оказавшимся в похожей ситуации. Так появился наш фонд.Постепенно стало ясно: помимо адресной помощи нужны и системные изменения. Так родились наши три флагманские программы – «Дети в больнице», «Доступная помощь» и «Медицина вместе».– Расскажите подробнее о каждой из них...– Программа «Дети в больнице» – это патронажные няни для детей, которые по разным причинам оказались в стационаре без сопровождения. Это могут быть дети, изъятые из неблагополучных семей, найденные на улице, ещё без официального статуса. Формально они не сироты, но лечь в больницу им не с кем. Мы даём им взрослого рядом, чтобы они не были одни в болезни и страхе.«Доступная помощь» – это сопровождение уже официальных сирот, которые без нас не смогли бы получить лечение в хороших московских клиниках. Дети из интернатов в регионах часто не могут получить правильный диагноз или нужную помощь. Мы организуем для них лечение и реабилитацию «под ключ».А «Медицина вместе» – это наша гордость. Мы комплексно работаем в самих регионах: взаимодействуем с детскими домами, ведомствами, другими НКО. Знакомимся с тем, как устроена система, и помогаем сделать её лучше. Ведь у каждого человека – одно единственное детство. И оно должно быть достойным.ВСЕГДА РЯДОМ– Кому в первую очередь помогает ваш фонд?– Детям-сиротам, детям без попечения родителей и тем, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Мы не делим детей на «наших» и «чужих». Если взрослые рядом не справляются – мы рядом. Мы консультируем персонал учреждений, выстраиваем маршруты медицинской помощи, помогаем семьям. Наша цель – чтобы дети были счастливы и жили в семьях. Чтобы каждый ребёнок перестал быть «невидимым».– Без этого невозможно построить счастливое общество?..– Помогать тем, кто в беде, – это, в принципе, основа здорового общества. У многих из нас есть дети. И у всех – было детство. Мы знаем, как одиноко и страшно, когда ты болен. Мы хотим, чтобы каждый ребёнок, независимо от обстоятельств, получил шанс на здоровье и счастливое развитие.Иногда наша помощь требует огромных усилий. Но иногда достаточно простого участия, чтобы изменить чью-то судьбу. Мы видим, как ребёнок в больнице расцветает рядом с няней. Или как подросток, потерявший доверие к миру, вдруг открывает, что всё-таки «мир не без добрых людей», учится снова любить и верить. Для нас нет результата ценнее и важнее.ЭКОСИСТЕМА ПОМОЩИ– Вы бы порекомендовали другим идти работать в НКО?– Работа в НКО – это не для всех, но помогать может каждый. Наши благотворители – полноценные партнёры. Кто-то волонтёрит, кто-то проводит благотворительные тимбилдинги, собирает нужные вещи, помогает информационно. Есть кафе, которые приглашают наших подопечных на мастер-классы и угощают бесплатно. Мы создали настоящую экосистему помощи, где каждый, кто жертвует, кто делится – это важная часть общего дела.– К каким результатам хотите прийти?– Мы хотим, чтобы доступ к медицине, образованию и семье был у каждого ребёнка – вне зависимости от региона и жизненных обстоятельств. Ребёнок не должен расплачиваться за ошибки взрослых или слабости системы. Он должен прожить своё детство в заботе и тепле. Мы делаем для этого всё возможное.– И напоследок: что бы вы изменили в обществе?– Мы хотим, чтобы в ребёнке всегда видели личность. Не «аутиста», а «ребёнка с аутизмом». Не «диабетика», а «человека с диабетом». Только при таком подходе можно выстроить действительно работающую, человечную систему помощи.Екатерина Михальчук, участник проекта «. Научился? Поделись!»