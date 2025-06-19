Крупнейший российский разработчик компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» и вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг T1) приступили к созданию программно-аппаратных комплексов (ПАК) для управления процессами разработки ПО. Об этом стало известно по итогам подписания соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Преимущество ПАКов заключается в гарантированной совместимости ПО и аппаратной части, а также в уменьшении расходов на поддержку и повышении эффективность выполнения SLA.

В основу новых комплексов легли платформа для разработки «Сфера» от ИТ-холдинга Т1 и аппаратная платформа Aquarius, состоящая из серверов флагманской серии и оборудования для коммутации. Они станут полноценной заменой зарубежным продуктам таких как JIRA, Confluence и, обеспечивая поддержку основных методологий управления, позволят автоматизировать весь цикл разработки.Функциональные возможности ПАКов включают широкий спектр инструментов, обеспечивающих эффективное управление процессами разработки. В их число входит планирование релизов и координация работы команд, создание и согласование документации, а также хранение исходного кода с возможностью контроля версий. Кроме того, система обеспечивает интеграцию всех этапов разработки, тестирования и развертывания программных продуктов, что способствует повышению эффективности и прозрачности процессов.Комплексы будут доступны в нескольких конфигурациях, что позволит организациям подобрать оптимальное решение для своих задач и при необходимости объединять их для повышения эффективности.«ПАКи минимизируют расходы на обслуживание и снижают SLA благодаря поддержке от одного вендора. Обновление ПО происходит быстро и безопасно за счёт стандартизации конфигураций и предварительного тестирования новых версий на оборудовании клиента. Объединяя наши с «Аквариус» компетенции, мы предлагаем продукты, которые не только соответствуют текущим требованиям рынка, но и формируют технологический задел на ближайшие годы», — отметил Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.«Создаваемые программно-аппаратные комплексы обеспечивают высокий уровень доверенности, надежности и технологической независимости. Их применение дает бизнесу возможность «из коробки» заниматься организацией производственных процессов, реализуя стандарты безопасной разработки программного обеспечения. ПАКи объединят опыт и экспертизу двух ведущих игроков ИТ-рынка и станут надежной основой для реализации самых амбициозных проектов, обеспечивая гибкость, безопасность и эффективность на каждом этапе работы», — прокомментировал президент производственной компании «Аквариус» Владимир Степанов.