Опасные прогулки по крышам, поджоги, бомжи. Что происходит в недостроях ЖК «Поколение» и «Дуброва Парк-2»? Уже не в первый раз жители Владимира публикуют кадры в социальных сетях, как проходят

Опасные прогулки по крышам, поджоги, бомжи. Что происходит в недостроях ЖК «Поколение» и «Дуброва Парк-2»? Уже не в первый раз жители Владимира публикуют кадры в социальных сетях, как проходят дни в заброшенных домах обманутых дольщиков. Так, 18 июня во Вконтакте появилось видео не боящихся высоты подростков, гуляющих на крыше ЖК «Поколение» на Северной, 2а. 15