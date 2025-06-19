Во Владимире продолжается активное строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино. Как сообщил глава города Дмитрий Наумов во время выездной проверки, здание готово примерно на 80%. На

Во Владимире продолжается активное строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино. Как сообщил глава города Дмитрий Наумов во время выездной проверки, здание готово примерно на 80%. На объекте ежедневно трудятся более 125 рабочих, задействовано 13 единиц техники. Завершены отделочные работы в большинстве корпусов, началась уборка помещений. В оставшихся блоках продолжается внутренняя отделка, параллельно ведется монтаж вентиляции и