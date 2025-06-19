На Петербургском международном экономическом форуме Александр Авдеев подписал соглашение с компанией «ТРАНСПРОЕКТ Групп» о реконструкции спорткомплекса «Торпедо». Инвестор готов

На Петербургском международном экономическом форуме Александр Авдеев подписал соглашение с компанией «ТРАНСПРОЕКТ Групп» о реконструкции спорткомплекса «Торпедо». Инвестор готов вложить в проект 5 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области. Планируется провести работы в 2026-2029 годах. За это время возведут спортивную арену на 10 000 посадочных мест, большой фитнес-центр, 25-метровый бассейн, многофункциональный спортзал для