Юлия Лындина – о помощи бездомным собакам и кошкам.

ШАНС НА НОВЫЙ ДОМЮлия Лындина – о помощи бездомным собакам и кошкам«Собаки, которые любят» – московский фонд, который помогает бездомным животным обрести дом, а людям становиться увереннее в своём выборе. Кто выбирает питомцев из приютов? С какими сомнениями они приходят? О поисках новых хозяев и их поддержке рассказывает директор благотворительного фонда Юлия Лындина.«МЕНЯЕМ СУДЬБЫ ПО ОДНОЙ»– Юлия, помните момент, когда вы поняли, что хотите стать волонтёром в приюте для животных?– Это было непростое время в моей жизни. Хотелось сделать что-то по-настоящему важное и для себя, и для кого-то ещё. Однажды наткнулась на объявление о приюте для собак и просто поехала туда посмотреть, что и как. Уже в следующие выходные я вернулась в приют, но на этот раз с ощущением, что это всерьёз и надолго. С тех пор многое в моей жизни изменилось.– Почему именно бездомные животные?– Потому что у них нет возможности защититься, попросить о помощи, объяснить, что им плохо. Мы не относимся к животным как к тем, кого «нужно срочно спасти». Мы не про жалость, мы про уважение и про связь. Нам важно не просто передать животное кому-то в руки, а найти тех, кто по-настоящему примет его. Кто не испугается трудностей и готов быть рядом. Мы понимаем: всех не спасти, но можем менять судьбы – по одной. И это уже много.НОРМАЛЬНЫЕ СТРАХИ– Кто чаще всего приходит в фонд за собакой или кошкой?– Они все очень разные. Кто-то давно хотел, но всё откладывал. Кто-то пережил перемены и теперь хочет, чтобы кто-то был рядом. Часто приходят те, кто уже помогал: делали пожертвования, посещали наши мероприятия. А теперь хотят сделать следующий шаг. Почти всегда – это осознанное, взрослое решение. Мы не торопим, не уговариваем. Мы сопровождаем. Объясняем, помогаем, подсказываем.– С какими страхами чаще всего приходят?– Боятся, что не справятся: что у животного будет тяжёлый характер и не получится наладить контакт. Это нормальные страхи, и мы их не отмахиваем. Мы подбираем животное по характеру и ритму жизни человека. Мы честно рассказываем, что может быть сложно и как с этим справиться. И главное, мы остаёмся на связи после. Потому что нам важно не просто передать животное, а чтобы между ним и человеком действительно сложилась настоящая связь.ОТВЕТ НА ВОПРОС «ЗАЧЕМ»– Юля, почему до сих пор у многих остаётся ощущение, что взять животное из приюта – это подвиг?– Мы как раз и хотим добиться, чтобы взять животное из приюта стало нормальным, понятным шагом. Не подвигом, не авантюрой, а частью жизни, в которой есть место заботе. Мы хотим, чтобы человек не боялся что-либо спросить, не чувствовал себя одиноким. И чтобы рядом в нужный момент был кто-то, кто подскажет. Это и есть наша цель – быть рядом и делать путь проще.– Что, по-вашему, стоит менять в обществе, чтобы у бездомных животных было больше шансов на дом?– Важно, чтобы люди чаще замечали тех, кто рядом, даже если это просто собака за забором приюта. Мы живём в спешке и часто проходим мимо. А ведь иногда достаточно остановиться, посмотреть, подумать: «А могу ли я чем-то помочь?» Не обязательно забирать животное, можно рассказать о нём, принести корм, стать волонтёром фонда. Если больше людей будут так думать и действовать, у животных будет больше шансов на новый дом.– Что для вас самое ценное в этой работе?– Когда человек сначала говорит: «Я просто пришёл посмотреть», а потом через пару дней пишет: «Мы уже гуляем третий вечер, и я не понимаю, как раньше жил без неё». Когда кошка, у которого не было дома, вдруг спокойно ложится на диван рядом с человеком. Когда всё происходит не на эмоциях, а по-настоящему. Без спасения, без героизма – просто встречаются те, кому нужно было именно это. Эти моменты и есть ответ на вопрос «зачем».Юлия Лындина, участник проекта «. Научился? Поделись!»