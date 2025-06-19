Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области выявила многочисленные факты несанкционированного размещения отходов в городах Собинка и Лакинск. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства, опубликованного в среду, 18 июня.В ходе проверки установлено, что в неположенных местах складировались разнообразные отходы, включая бытовой мусор, сухие ветки, бетонные блоки и плиты, а также крупногабаритный мусор. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления главам администраций Собинского муниципального округа, а также руководителям муниципальных учреждений «Благоустройство» городов Собинка и Лакинск.После вмешательства надзорного органа нарушения были устранены, и территории несанкционированных свалок были очищены от отходов.