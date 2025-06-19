Стадион «Торпедо» во Владимире ждет реконструкция. Подробности проекта по перестройке спорткомплекса стали известны в ходе проведения Петербургского международного экономического

Стадион «Торпедо» во Владимире ждет реконструкция. Подробности проекта по перестройке спорткомплекса стали известны в ходе проведения Петербургского международного экономического форума. Глава региона Александр Авдеев подписал соглашение об условиях осуществления инвестиций с компанией «Транспроект Групп». Реконструкция будет проведена в 2026 – 2029 годах в рамках государственно-частного партнерства. Виталий Максимов, председатель Совета директоров «Транспроект Групп» Не только,