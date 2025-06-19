Рассказываем, кто получил поддержку.

Во Владимирской области губернатор Александр Авдеев выделил 4 миллиона рублей на поддержку любительских творческих коллективов в рамках региональной госпрограммы «Развитие культуры». Об этом сообщили в пресс-службе региональногго правительства. Финансирование распределено между 8 муниципальными учреждениями культуры, каждое из которых получило грант в размере 500 тысяч рублей.Среди проектов, получивших поддержку:⦁ Спектакль-хроника «Война: Семь судеб» во Дворце культуры города Владимира, основанный на материалах времён Великой Отечественной войны.⦁ «Мастерская декоративно-прикладного творчества «Отражение»» в Петушинском районном Доме культуры.⦁ Проект «Театральные образцы: искусство в фотографиях» в Киржачском районном Доме культуры.⦁ Проект «Глиняная мозаика» в Доме культуры посёлка Новки Камешковского района.⦁ Проект «Ткачество: из прошлого в настоящее» в Савковском сельском отделе Ковардицкого Дома культуры (округ Муром).⦁ Концертно-познавательная программа «Путешествие в мир народной музыки» в Боголюбовском культурно-досуговом объединении Суздальского района.⦁ Арт-проект «Пространство для творчества» в Координационно-методическом центре культуры и народного творчества Меленковского округа.⦁ Организация кукольного театра посредством народной обрядовой куклы в Аксенихинском филиале Ковровского районного Дома культуры.Эта инициатива направлена на развитие культурного потенциала региона и поддержку местных талантов.