Кофе, пилатес и цветы. Уникальное пространство торжественно открылось во Владимире. Место с историей, еще совсем недавно было заброшено, сейчас старую водонапорную башню 1952 года постройки

Кофе, пилатес и цветы. Уникальное пространство торжественно открылось во Владимире. Место с историей, еще совсем недавно было заброшено, сейчас старую водонапорную башню 1952 года постройки отремонтировали и превратили в новые современные смыслы. Идея такого перевоплощения появилась у руководителя бренда Zalevsky group Ирины Залевской во время прогулки по культурной столице России Санкт-Петербургу. Ирина Залевская, руководитель «Zalevsky