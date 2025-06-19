Максим Казанцев о развитии каратэ во Владимирской области.

Когда федерация каратэ только начинала работать во Владимирской области, в ней был один клуб и несколько десятков спортсменов. Сейчас 12 клубов, около 700 занимающихся – и победы на соревнованиях.Мы поговорили с президентом Владимирской областной федерации каратэ Максимом Казанцевым о том, как спорт меняет жизни, почему важно работать с детьми, и как строить систему, а не одиночные успехи.ПУТЬ К ПЬЕДЕСТАЛАМ– Максим, с чего всё начиналось?– Наша федерация была зарегистрирована в конце 2013 года. Тогда у нас был один клуб и около 20–30 спортсменов. Не было ни сборной команды области, ни аттестованных судей. Это был старт – первый шаг в регионе к развитию каратэ (в переводе «пустая рука», восточное боевое единоборство, разновидность самозащиты без оружия, основана на ударах руками или ногами по наиболее уязвимым местам человеческого тела. - Ред.)– Что было в приоритете на начальном этапе?– Самое первое – получить признание. Мы вступили в Федерацию каратэ России, добились государственной аккредитации. Это дало нам право формировать сборную региона, проводить официальные соревнования. Цель – объединить все разрозненные клубы и тренеров в команду, где все работают на общее дело – развитие каратэ во Владимирской области.– Расскажем читателям, что даёт "государственная аккредитация”?– Это официальный статус, который позволяет представлять спорт на уровне региона. С ним мы можем проводить соревнования с присвоением разрядов, готовить сборную, участвовать в федеральных мероприятиях. Без аккредитации этого всего не было бы.– С момента основания прошло более 10 лет. Что удалось построить?– Сегодня в федерации 10 клубов, 12 залов, 12 тренеров, около 700 спортсменов. Мы работаем во Владимире, Кольчугино, Гусь-Хрустальном и Суздальском районе. Есть судейский комитет – более 20 аккредитованных судей. Регулярно проводим турниры. Сборная области по каратэ уже показывает устойчивые, хорошие результаты. Всё это – результат долгой, системной работы.ГЕРОИ – НА ТАТАМИ!– Как вы находите подход к детям и подросткам сегодня? Что помогает их заинтересовать?– Основная наша аудитория – дети от 5 до 17 лет. Привлекать их становится сложнее: школа, гаджеты, интернет. Героями проще быть в компьютерной игре, чем на тренировке. Но спорт – это не только здоровье. Это уверенность, дисциплина, уважение к труду. Это навыки, которые работают в жизни. Мы стараемся показать это с первого занятия. Через результат, через пример старших ребят, через соревнования. Кто попробовал – остаётся.– Вы участвуете в конкурсах Фонда президентских грантов. Какую роль они сыграли?– Огромную. Наши проекты под общим названием «Спорт – здоровье нации» были поддержаны фондом пять раз. Они направлены на работу с детьми и подростками, особенно из семей, оказавшихся в трудной ситуации. Проекты позволяют тренироваться бесплатно или на льготной основе, участвовать в семинарах с ведущими мастерами, развивать не только физическую форму, но и уверенность в себе. Мы видим, как это работает – количество занимающихся растёт каждый год.– Приведёте цифры?– Смотрите сами. В 2019 году у нас было 310 детей, в 2020 – 575, в 2021 – 630, в 2022 – 680, на конец 2024 – уже 700. Но проблема доступности остаётся: особенно в малых городах и сёлах, где нет условий и тренеров. Мы стараемся найти пути – открыть новые залы, привлекать наставников, создавать возможности.– А какая цель у вас сейчас? Что дальше?– Цель – увеличить количество занимающихся до 2 тыс. человек в ближайшие 5 лет. Это непросто, но реально. Главное – чтобы у каждого ребёнка была возможность прийти и попробовать.Максим Казанцев, участник проекта «. Научился? Поделись!»