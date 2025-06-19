В рамках Петербургского международного экономического форума Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках Петербургского международного экономического форума Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев подписали соглашение о сотрудничестве.Стороны договорились объединить усилия в реализации проектов по обновлению и развитию сетевой инфраструктуры области, внедрению цифровых решений в электроэнергетику, а также интеграции информационных систем «Россети Центр» с региональными системами оперативного реагирования, включая Единую дежурно-диспетчерскую службу.В рамках взаимодействия предусмотрена совместная разработка инициатив, направленных на повышение защищенности электросетевых объектов, а также синхронизацию темпов развития энергетической инфраструктуры с задачами социально-экономического роста региона.«Правительство региона активно сотрудничает с «Россети Центр». Компания проводит большую системную работу в рамках инвестиционной программы: повышает надежность и качество электроснабжения в регионе, открывает возможности для технологического присоединения новых потребителей, способствует развитию других жизненно важных отраслей, среди которых — промышленность, сельское хозяйство и социальная сфера. Уверен, наше дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным и взаимовыгодным», – отметил Дмитрий Миляев.«Современная и надежная энергосистема — основа развития экономики и социальной сферы региона. Конструктивное сотрудничество с Правительством Тульской области будет способствовать повышению эффективности по всем ключевым направлениям деятельности компании, обеспечивая благоприятные условия для устойчивого развития», — подчеркнул Борис Эбзеев.