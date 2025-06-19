В Владимирской области ветераны, участвующие в специальной военной операции, проходят обучение в рамках программы «Герои-33». Образовательный проект стартовал по поручению президента

В Владимирской области ветераны, участвующие в специальной военной операции, проходят обучение в рамках программы «Герои-33». Образовательный проект стартовал по поручению президента Владимира Путина. Эта инициатива продолжает федеральную программу «Время героев» и направлена на подготовку будущих руководителей для государственных и муниципальных структур, а также молодежных и общественных организаций. Татьяна Старикова, академический руководитель программы «Герои-33» Программа стартовала