Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых уже год не может дождаться от поставщика интерактивные столы. Возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество),

Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых уже год не может дождаться от поставщика интерактивные столы. Возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Музей заключил контракт на поставку интерактивных столов, товар должны были доставить до 30 июня. Продавец получил аванс в 100 000 рублей, а вот столы так