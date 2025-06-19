24 брошенных автомобиля убрали с улиц Владимира в текущем году. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Таким образом областной центр избавляют от захламленности, ведь бесхозные

24 брошенных автомобиля убрали с улиц Владимира в текущем году. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Таким образом областной центр избавляют от захламленности, ведь бесхозные машины затрудняют движение и мешают уборке. Автохлам собирают и увозят на спецстоянку для временного хранения. Из пресс-релиза мэрии Владимира Жители могут помочь освободить город от «автохлама». Сообщайте в «Центр