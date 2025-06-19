Как помочь заповедникам России.

ЗАПОВЕДНАЯ ДРУЖБАКак помочь заповедникам РоссииЕлена Книжникова – биолог-охотовед, эколог, человек с большой и открытой душой. Почти три десятилетия она работает в некоммерческом секторе, вдохновляя взрослых и детей на дружбу с заповедными территориями. Семь лет назад она возглавила Движение «Друзья заповедных островов» – уникальную инициативу, объединяющую волонтёров, педагогов, школьников, студентов и просто неравнодушных людей по всей стране. Мы поговорили с Еленой о том, что значит «дружить» с заповедниками, как каждый из нас может помогать природе, и где она сама находит силы и вдохновение.ДРУЗЬЯ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ– Елена, кто такие Друзья заповедных островов? Где эти острова и как с ними можно дружить?– Как-то в юности я попала в заповедник – меня заворожили и сами заповедные люди и я просто влюбилась в эту систему сохранения природы! Эта поездка повлияла на всю мою жизнь. В 22 года я начала работать в Печоро-Илычском заповеднике, а в 25 лет пришла в Экоцентр «Заповедники», который помогает всем особо охраняемым природным территориям (ООПТ) России. Если взглянуть на карту, эти территории и правда похожи на островки живой природы – так и родилось наше образное, немного романтичное название. А «дружить» – значит заботиться друг о друге каждый день. Это уже не просто деятельность, а образ жизни и мышления.– Расскажите о вашем движении...– Мы создали его 25 лет назад – вместе с командой Экоцентра и эколого-просветителями заповедников. Тогда мы задались целью – разработать устойчивую модель поддержки обществом заповедных территорий. Так появился алгоритм взаимной дружбы между местными жителями и сотрудниками особо охраняемых природных территорий (ООПТ).Мы пригласили школьников, педагогов, скаутов, юных натуралистов, журналистов, спортсменов – всех, кто хотел бы помогать. Художники создают картины о природе, юннаты проводят исследования, пионеры и скауты строят тропы и реализуют волонтёрские проекты. Со временем круг расширился: сейчас с нами работают студенты, детские сады, семьи, серебряные волонтёры, корпоративные команды – все, кому важно сохранять природу своей страны.– Как можно поддержать ваше движение, если человек живёт в городе и далеко от заповедников?– Способов много:• можно стать волонтёром – на месте или онлайн;• быть экологичным туристом и ответственным жителем;• рассказывать о любимых заповедниках в соцсетях, проводить заповедные уроки (заповедныйурок.рф) и ;• создать клуб и реализовать совместные проекты с заповедником;• писать гранты, привлекать ресурсы;• присоединиться к нашим волонтёрским командам – медийщикам, тренерам, игротехникам;• стать амбассадором или благотворителем фонда «» ;• покупать наши сувениры, участвовать в экотурах – часть средств идёт на поддержку природы;• и, конечно, можно запустить корпоративное волонтёрство.Заповедной системе очень нужны друзья – каждый может выбрать своё направление.ОТ ЛЕГЕНД ХРАНИТЕЛЕЙ ДО СЛЁТА– Какие идеи сейчас вынашиваете?– Проектов много – мы собираем идеи у самих участников. Недавно мы разработали новый формат – «Легенды заповедных хранителей». Это проект, в котором дети и молодёжь создают сказки, легенды и образовательные игры на основе природного и культурного наследия регионов. А ещё мы готовимся к важному событию: в 2026 году пройдёт Десятый международный Слёт друзей заповедных островов в Москве. Мы соберём всех — сотрудников заповедников, педагогов, школьников, студентов, волонтёров из России и других стран. Будут мастер-классы, обмен опытом, обсуждения планов на будущее. Сейчас мы активно ищем партнёров, чтобы сделать это событие действительно вдохновляющим.– Где вы сами находите силы и вдохновение? Откуда черпаете энергию?– Конечно, в путешествиях по заповедным островам. У нас много командировок – и каждая из них даёт энергию. А больше всего вдохновляют заповедные люди – те, кто выбрал путь хранителей природы. И дети. Когда они загораются идеей и начинают созидать – это бесценно.Елена Книжникова, участник проекта «. Научился? Поделись!»