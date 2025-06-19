Школа программирования CODDY проводит бесплатный онлайн-воркшоп для детей и родителей 28 июня в 11:30. За два часа участники создадут настоящий сайт-портфолио, который поможет при поступлении в вуз и поиске первой работы.
Зачем ребенку цифровое портфолио
Школа CODDY научит детей создавать цифровое портфолио за 2 часа
Школа программирования CODDY проводит бесплатный онлайн-воркшоп для детей и родителей 28 июня в 11:30. За два часа участники создадут настоящий сайт-портфолио, который поможет при поступлении в вуз и поиске первой работы.
Зачем ребенку цифровое портфолио
Сегодня университеты и работодатели хотят видеть не только оценки, но и реальные примеры работ. Цифровое портфолио — это современный способ показать свои достижения, проекты и навыки. Особенно это важно для творческих и технических специальностей.
Многие подростки уже зарабатывают фрилансом — создают дизайн, пишут тексты, делают сайты. Без портфолио получить заказы практически невозможно.
Что будет на воркшопе
Участники научатся создавать сайт на платформе Tilda с нуля. Никакого программирования — только удобный конструктор и пошаговые инструкции. Дети узнают, как использовать нейросети для создания контента и как правильно презентовать свои работы.
Воркшоп рассчитан на детей от 11 лет, но родители тоже могут участвовать. Многие семьи приходят вместе — это отличная возможность провести время с пользой.
Записаться можно по ссылке.
Результат — готовый сайт
За два часа каждый участник получит работающий сайт-портфолио. Его можно сразу использовать для подачи документов, участия в конкурсах или показа работодателям. Это инвестиция в будущее ребенка, которая окупится уже при первом применении.
Мест на воркшопе ограниченное количество, поэтому лучше регистрироваться заранее.
О школе CODDY
CODDY — это международная школа программирования для детей от 4 до 17 лет. За 9 лет работы обучили более 200 000 учеников по всему миру.
В CODDY учат не только программированию, но и веб-дизайну, созданию игр, работе с нейросетями. Главный принцип — дети создают реальные проекты с первого занятия. Преподаватели — это практикующие IT-специалисты, которые умеют объяснять сложные вещи простым языком.
Контакты
Телефон: +7 (495) 106-60-11
E-mail: [email protected]
Сайт: www.coddyschool.com