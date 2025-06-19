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<a href="https://33live.ru/novosti/19-06-2025-shkola-coddy-nauchit-detej-sozdavat-cifrovoe-portfolio-za-2-chasa.html" target="_blank">Школа CODDY научит детей создавать цифровое портфолио за 2 часа</a> - Школа программирования CODDY проводит бесплатный онлайн-воркшоп для детей и родителей 28 июня в 11:30. За два часа участники создадут настоящий сайт-портфолио, который поможет при поступлении в вуз и поиске первой работы. Зачем ребенку цифровое портфолио