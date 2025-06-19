Глава города поставил задачу завершить все работы к 1 сентября.

Глава города Владимир Дмитрий Наумов 18 июня проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Сновицы-Веризино. Готовность объекта оценивается в 80%. Об этом мэр рассказал в своих соцсетях.На стройке ежедневно трудятся более 125 рабочих и 13 единиц техники. Ведутся работы по прокладке внутренних сетей, монтажу вентиляции, отделке помещений и строительству стадиона.Глава города поставил задачу завершить все работы к 1 сентября.