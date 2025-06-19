Сегодня, 19 июня, во Владимирской области прогнозируется гроза с ливнем и градом. Ветер усилится до 15 м/с. Энергетики подготовились к возможным последствиям непогоды, рассказали во

Сегодня, 19 июня, во Владимирской области прогнозируется гроза с ливнем и градом. Ветер усилится до 15 м/с. Энергетики подготовились к возможным последствиям непогоды, рассказали во «Владимирэнерго». 108 бригад из 347 специалистов готовы в случае чего оперативно среагировать на происшествие. В распоряжении организации также есть резервные источники электроснабжения для подачи электроэнергии социально значимым и инфраструктурным объектам