Следственный комитет Владимирской области начал проверку после заявления 18-летней Анны Суховой, дочери многодетного отца из Александрова, известного как «владимирский многоженец». Об этом

Следственный комитет Владимирской области начал проверку после заявления 18-летней Анны Суховой, дочери многодетного отца из Александрова, известного как «владимирский многоженец». Об этом 18 июня сообщила пресс-служба ведомства. Анна, покинувшая семью, рассказала на федеральном телеканале, что отец, у которого 30 детей, якобы домогался её, когда ей не было и 14 лет. По словам девушки, он приставал