Жителя деревни Глубоково Петушинского района отправили в колонию на 2 года за 6 эпизодов незаконного хранения огнестрела и боеприпасов и за 5 эпизодов незаконного изготовления оружия.

Жителя деревни Глубоково Петушинского района отправили в колонию на 2 года за 6 эпизодов незаконного хранения огнестрела и боеприпасов и за 5 эпизодов незаконного изготовления оружия. Мужчина не продавал изделия, а просто хранил в своем гараже, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Следствие установило, что осужденный занимался этим хобби с 2013 по 2023 год. Мужчина собирал