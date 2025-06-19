Рассказываем, какие решения ждут город.

17 июня в Государственной Думе состоялась встреча с депутатами городского Совета народных депутатов и депутатами Законодательного собрания города Коврова Владимирской области. За круглым столом были затронуты ключевые вопросы, касающиеся жизни и развития города. Подробности рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.Среди обсуждаемых тем:⦁ Мусорная реформа и вывоз строительных отходов и отходов озеленения.⦁ Дефицит кадров в различных отраслях, включая предприятия оборонной промышленности.⦁ Реконструкция платформы на вокзале для повышения безопасности пассажиров, особенно при использовании скоростных поездов "Ласточка".⦁ Реконструкция трибун на Мотодроме Арена и возведение многофункционального спортивного комплекса, включая легкоатлетический сектор. Подчеркивается необходимость обновления проектно-сметной документации в связи с новыми требованиями.«Особое внимание было уделено мерам социальной поддержки инвалидов по зрению, использующих собак-проводников. Обсуждалась необходимость увеличения государственной поддержки на содержание этих животных. Кроме того, был поднят вопрос о строительстве высокой платформы на городском вокзале. Удалось привлечь внимание высокопоставленного руководителя РЖД к проблеме безопасности пассажиров, и готовится новое обращение в РЖД», — уточнил Игорь Игошин в своих соцсетях.Ковровские парламентарии также посетили пленарное заседание Госдумы, где ознакомились с процессом обсуждения и принятия федеральных законопроектов, а также посетили музей и фракции. Участники встречи отметили её пользу для командной работы над решением задач, поставленных избирателями.