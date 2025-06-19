Общий объем инвестиций составит около 2,6 млрд рублей, что позволит создать 100 новых рабочих мест.

В Киржачском районе в период с 2025 по 2028 год будет построен современный гостиничный комплекс на 135 номеров. Инвестиционное соглашение было подписано на ПМЭФ между властями региона и компанией «Первый».Губернатор Александр Авдеев сообщил, что общий объем инвестиций составит около 2,6 млрд рублей, что позволит создать 100 новых рабочих мест.Он также отметил успешный опыт сотрудничества с основателем компании, Яном Марчинским, который ранее реализовал проект глэмпинга Les Holidays.