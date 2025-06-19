Александр Авдеев подписал соглашение с ООО «Первый» о строительстве в Киржачском районе загородного гостиничного комплекса на 135 номеров. Это произошло в рамках ПМЭФ, рассказал губернатор

Александр Авдеев подписал соглашение с ООО «Первый» о строительстве в Киржачском районе загородного гостиничного комплекса на 135 номеров. Это произошло в рамках ПМЭФ, рассказал губернатор в своих соцсетях. Инвесторы планируют вложить в проект 2,6 миллиарда рублей. Гостиница будет четырехзвездочной, там смогут работать 100 человек. Основатель компании «Первый» Ян Марчинский уже однажды участвовал в реализации инвестиционного