В Кольчугино хозяин авто, которое помяло свалившимся снегом с крыши магазина, добился возмещения ущерба. Ему удалось доказать, что собственник здания виноват в произошедшем, рассказали в

В Кольчугино хозяин авто, которое помяло свалившимся снегом с крыши магазина, добился возмещения ущерба. Ему удалось доказать, что собственник здания виноват в произошедшем, рассказали в пресс-службе горсуда. 16 марта прошлого года на авто мужчины свалились снег со льдом, накопившиеся на крыше магазина. Снежная масса сильно помяла правую сторону машины, повредив обе двери и переднее крыло.