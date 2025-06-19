Фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля» будет проходить с 21 июня по 31 августа. Все лето в храмах, монастырях, на открытых площадках Суздальского района можно послушать православные

Фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля» будет проходить с 21 июня по 31 августа. Все лето в храмах, монастырях, на открытых площадках Суздальского района можно послушать православные песни. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. Известные музыкальные коллективы в этом году выступят не только в тысячелетнем городе, но и в селах Менчаково, Переборово, Якиманское и Мордыш.