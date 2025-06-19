Мужчину задержали полицейские.

В поселке Мстера Вязниковского района произошло вопиющее ДТП. Водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на 14-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области в среду, 18 июня.Инцидент произошел вечером накануне. Пострадавшая девочка обратилась за медицинской помощью.Оперативно проведенные следственные мероприятия позволили сотрудникам полиции задержать злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель, который, как выяснилось, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Более того, установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение – повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Он был лишен водительских прав, а его автомобиль снят с регистрационного учета.В настоящее время по факту ДТП проводится тщательная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновного к ответственности по всей строгости закона.