Глава города Владимира Дмитрий Наумов провёл рабочую поездку в Зерновский сквер, где в следующем году запланирован новый этап благоустройства, о чем рассказал в своем telegram-канале. Сейчас на

Глава города Владимира Дмитрий Наумов провёл рабочую поездку в Зерновский сквер, где в следующем году запланирован новый этап благоустройства, о чем рассказал в своем telegram-канале. Сейчас на территории уже приведены в порядок пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, разбита зеленая зона и размещен памятник ветеранам подразделений особого риска. В рамках продолжения благоустройства в сквере появится