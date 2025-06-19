Хирурги областного центра спецмедпомощи помогли 13-летнему пациенту с х-образной деформацией ног. Из-за дефекта у подростка при долгой ходьбе начинали болеть колени. Родители знали, в чем

Хирурги областного центра спецмедпомощи помогли 13-летнему пациенту с х-образной деформацией ног. Из-за дефекта у подростка при долгой ходьбе начинали болеть колени. Родители знали, в чем проблема, и пытались устранить ее с помощью лечебной физкультуры, массажа, витамина Д. Но это не помогло. Как рассказали в пресс-службе Минздрава области, два года назад, на момент первой операции, расстояние