«Стоматология Династия» на Никитской улице по решению суда будет закрыта на 90 суток. Это произошло из-за многочисленных нарушений, которые в ходе проверки обнаружил Роспотребнадзор

«Стоматология Династия» на Никитской улице по решению суда будет закрыта на 90 суток. Это произошло из-за многочисленных нарушений, которые в ходе проверки обнаружил Роспотребнадзор области. Уже 10 лет в клинике не проводят производственный контроль (это комплекс мероприятий, которые проводит работодатель для улучшения условий труда). Также раз в 1,5 года нужно проверять микроклимат и показатели микробной