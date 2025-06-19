Решение суда может быть обжаловано.

По решению суда, стоматологический кабинет ООО «Стоматология Династия» во Владимире приостановил свою работу на 90 суток. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора. Среди нарушений – отсутствие производственного контроля с 2014 года, несоблюдение требований к микроклимату и состоянию помещений.Подробности доступны на сайте и в соцсетях Роспотребнадзора по Владимирской области.Решение суда может быть обжаловано.