На «Авито» появилось необычное объявление от жителя Владимирской области. Продается «неизвестный шар неизвестного происхождения», найденный во время чистки деревенского пруда. Владелец

На «Авито» появилось необычное объявление от жителя Владимирской области. Продается «неизвестный шар неизвестного происхождения», найденный во время чистки деревенского пруда. Владелец готов расстаться с поистине загадочным объектом за миллион рублей. По словам продавца, до очистки пруд был идеальной круглой формы, что странно. Поэтому шар вполне может быть неземного происхождения. Находка не металлическая (металлодетектор на шар не