Реконструкция запланированна на 2026-2029 годы.

На Петербургском международном экономическом форуме-2025 было подписано соглашение о масштабной реконструкции спорткомплекса «Торпедо» во Владимире. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев. Проект, разработанный компанией «ТРАНСПРОЕКТ Групп», предусматривает:⦁ Новую спортивную арену на 10 000 мест.⦁ Современный фитнес-центр.⦁ 25-метровый бассейн.⦁ Многофункциональный спортзал для баскетбола, волейбола и гандбола.⦁ Административно-бытовой комплекс с гостиницей и столовой.Общий объем инвестиций оценивается в 5 миллиардов рублей.Глава региона отметил, что реконструкция, запланированная на 2026-2029 годы, создаст новый спортивный кластер с современным стадионом, соответствующим стандартам Российского футбольного союза.Председатель Совета директоров «ТРАНСПРОЕКТ Групп» Виталий Максимов выразил уверенность, что сотрудничество с Правительством Владимирской области приведет к созданию современных и доступных спортивных объектов для жителей региона.