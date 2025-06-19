Студенты владимирского филиала ПИМУ сделали подарок коллективу больницы №5 и посадили аллею, посвященную молодым докторам. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава области. Теперь

Студенты владимирского филиала ПИМУ сделали подарок коллективу больницы №5 и посадили аллею, посвященную молодым докторам. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава области. Теперь территорию медучреждения украсили 11 пока еще маленьких сосен. Сейчас участок перед больницей благоустраивают. Было полностью заменено дорожное покрытие, а на Аллее молодых докторов появится зона отдыха с лавочками и столиками. Ординаторы и