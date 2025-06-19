Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем за собой смерть пожилого пешехода.Судом установлено, что водитель автомобиля «Газель», имевший водительский стаж с 2023 года и работавший по найму, совершил наезд на пожилого мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.Принимая во внимание все обстоятельства дела, суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортными средствами на срок 2,5 года.