Аллея докторов украшена 11 молодыми соснами.

В преддверии Дня медицинского работника студенты владимирского филиала ПИМУ сделали замечательный подарок больнице №5. На территории больницы, где находится кафедра ПИМУ, появилась Аллея докторов, украшенная 11 молодыми соснами, высаженными студентами и сотрудниками лечебного факультета.Кроме того, на Аллее молодых докторов планируется обустроить уютную зону отдыха с лавочками и столиками.Это стало частью масштабного благоустройства территории больницы, где уже полностью заменили дорожное покрытие.