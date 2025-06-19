За шпаргалки и телефоны.

Во Владимирской области завершился основной этап сдачи ЕГЭ и ОГЭ. В экзаменах приняли участие почти 20 тысяч девятиклассников и более 5 тысяч одиннадцатиклассников. Отмечается рост популярности предметов естественно-научного цикла - их выбрали 33% учащихся. Об этом рассказал телеканал «Губерния-33».К сожалению, не обошлось без нарушений: с экзаменов удалили 5 девятиклассников и 2 одиннадцатиклассника за использование шпаргалок и мобильных телефонов. Пересдать экзамен можно будет осенью, либо в следующем году. Сейчас идет резервный период сдачи ЕГЭ, в котором примут участие более 1150 выпускников.