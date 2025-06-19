Эти средства пойдут на мониторинг очагов распространения сорняка и их последующую обработку.

Власти Владимирской области усиливают борьбу с опасным сорняком – борщевиком Сосновского. Растение, которое активно использовалось в сельском хозяйстве в середине прошлого века, теперь признано сорным и токсичным.В этом году на борьбу с борщевиком выделено 43 млн рублей из областного бюджета. Эти средства пойдут на мониторинг очагов распространения сорняка и их последующую обработку.«Благодаря дополнительным средствам, мы сможем избавиться от большего количества очагов опасного сорняка», – сообщила Оксана Фёдорова, начальник отдела растениеводства областного Минсельхоза.Для уничтожения борщевика используются химический и механический методы. В Юрьев-Польском районе применяется безопасная химическая обработка пестицидами, разрешенными к применению. Важно проводить обработку ежегодно в течение не менее пяти лет, чтобы полностью истребить сорняк.Ещё один способ борьбы – возвращение заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот. Аграрии отмечают, что раньше с борщевиком справлялись животные и регулярная обработка земли. В прошлом году на территории бывшего племзавода «Стародворский», который был заброшен 8 лет, провели комплексную обработку, и теперь там растёт озимая пшеница.«Важно подходить к проблеме системно и комплексно, действовать сообща и на частных территориях», – подчеркнул Сергей Трутнев, гендиректор ООО «Стародворский». Борьба с борщевиком – это задача, требующая совместных усилий властей, аграриев и собственников земли.