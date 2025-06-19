Мужчина нашел его к пруду.

Житель Владимирской области выставил на продажу на сайте объявлений необычный предмет – «неизвестный шар неизвестного происхождения». Находка была сделана при очистке деревенского пруда.Продавец утверждает, что до очистки пруд имел идеальную круглую форму, и предполагает неземное происхождение шара. Шар весит 108 граммов и не реагирует на металлодетектор.Объявление, размещенное 5 июня, уже привлекло внимание более 3 000 пользователей, однако покупателей пока не нашлось. Продавец просит знающих людей связаться с ним для опознания объекта.