На встрече обсуждались вопросы привлечения молодых специалистов на местные предприятия.

Липецк стал площадкой для выездного заседания комиссии Госсовета РФ, где представители Владимирской области поделились опытом в сфере трудоустройства и профориентации молодёжи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.На встрече обсуждались вопросы привлечения молодых специалистов на местные предприятия, вовлечение работодателей в профориентационную деятельность и прогнозирование кадровой потребности. Владимирская область, как пилотный регион, представила свои успешные практики по ознакомлению молодёжи с работой предприятий и получению опыта на производстве.Замминистра труда и занятости населения Кирилл Лапшин подчеркнул важность обеспечения трудоустройства выпускников и совместной работы с образовательными учреждениями и работодателями.Владимирская область присоединилась к пилотному проекту Минтруда России в марте 2025 года в рамках национального проекта «Кадры» и уже проводит апробацию системы, которую планируется внедрить по всей стране с сентября.