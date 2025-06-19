Во Владимирской области 20 июня отметят День многодетной семьи.

Во Владимирской области 20 июня отметят День многодетной семьи – праздник, учрежденный региональным законом. Символом этого дня и покровителем многодетности считается Всеволод Большое Гнездо, отец двенадцати детей.Министерство социальной защиты населения области представило афишу мероприятий, приуроченных к этому событию. Во всех районах региона пройдут разнообразные и интересные программы. Так, во Владимире в сквере имени Кутузова запланирован концерт, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и выступление ростовых кукол.В других городах области, помимо развлекательных мероприятий, пройдут психологические тренинги, выставки, конкурсы с призами, интерактивные игры для всей семьи, катание на лошадях, флешмобы и многое другое. Посещение всех мероприятий свободное.