В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

65-летней жительнице Гусь-Хрустального позвонили лжесиловики и под вымышленным предлогом потребовали штраф. Напуганная женщина собрала 620 тысяч рублей, часть из которых заняла, и по указанию преступников поехала на встречу в Московскую область.Перед поездкой женщина успела рассказать обо всем родственнику, который распознал обман, и они обратились к оперативникам. Встреча с курьером проходила под контролем полиции. При передаче денег сыщики задержали 19-летнего жителя Ростовской области, представившегося госслужащим.Фигурант заключен под стражу.