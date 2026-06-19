Забрать деньги у пенсионерки не успел. В Подмосковье оперативники задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников, прямо во время передачи наличных. Молодой человек приехал за суммой в 620

Забрать деньги у пенсионерки не успел. В Подмосковье оперативники задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников, прямо во время передачи наличных. Молодой человек приехал за суммой в 620 тысяч рублей и представился сотрудником Росфинмониторинга. Однако вместо легкой наживы его уже ждали полицейские. Сотрудник полиции: Ты знаешь, за что задерживаешься? Задержанный: Да, понял уже. Сотрудник полиции: За что?