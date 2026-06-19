Вместо почти 3,5 минут красный горит около 2,5, а значит, потоки начнут двигаться быстрее и заторы вокруг перекрестка уменьшатся. Новую схему на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта

Вместо почти 3,5 минут красный горит около 2,5, а значит, потоки начнут двигаться быстрее и заторы вокруг перекрестка уменьшатся. Новую схему на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта уже запустили. Суть изменений в том, что теперь пешеходы переходят дорогу не при полностью остановленном движении на перекрестке, а параллельно с автомобилистами, которые поворачивают направо. То есть