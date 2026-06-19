За один день жертвами мошенников в регионе стали жители сразу пяти городов.

По информации областного правительства, 17 июня в полицию поступили заявления от обманутых граждан из Владимира, Александрова, Гусь-Хрустального, Коврова и Собинки.Рекордная сумма ущерба зафиксирована у 70-летнего жителя столицы региона. На протяжении полутора недель пенсионера обрабатывали злоумышленники, выдававшие себя за чиновников различных служб. Звонившие убедили пожилого мужчину в необходимости срочного спасения накоплений. Поверив в легенду о мифической процедуре декларирования, потерпевший собственноручно отдал курьерам 7 миллионов рублей наличными.Не менее показательный случай расследуют правоохранители в Коврове. Там горожанка намеревалась приобрести иномарку из Европы и нашла продавца через мессенджер. Собеседники представились работниками авторитетной организации и уговорили клиентку внести предоплату, превышающую 300 тысяч рублей. Сразу после получения перевода лже-продавцы перестали выходить на связь. По всем перечисленным эпизодам следственные органы уже возбудили уголовные дела.