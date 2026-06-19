Женщину, поверившую в ложные обвинения о причастности к преступлениям, удалось вовремя остановить в отделении банка.

Совместная работа владимирских силовиков и финансистов предотвратила потерю крупных сбережений 58-летней жительницы Мурома. Всего за пять месяцев благодаря бдительности сотрудников в регионе спасли от мошенников около 40 миллионов рублей.Пострадавшая приехала в областной центр, чтобы снять со счета 660 тысяч рублей в дополнение к уже обналиченным ста тысячам. Женщина выполняла инструкции аферистов, запугавших ее фальшивым обвинением в пособничестве терроризму через рабочий чат.Кассир банка заметила панику клиентки и вызвала полицию. Прибывший оперативник вовремя переубедил растерянную гражданку и сохранил ее личные накопления.