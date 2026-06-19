В администрации города Владимира просят водителей и пешеходов быть внимательнее на перекрёстке у здания правительства области. С 18 июня на этом участке действует новая схема регулирования

В администрации города Владимира просят водителей и пешеходов быть внимательнее на перекрёстке у здания правительства области. С 18 июня на этом участке действует новая схема регулирования движения. Это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность на перекрёстке и снизить заторы. Что изменилось? – Количество фаз светофора сокращено с 5 до 4. – Теперь движение пешеходов