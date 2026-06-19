В Камешкове вынесли приговор малолетнему лихачу без прав.

Суд Камешковского района вынес приговор 16-летнему юноше за опасное нападение на инспектора ДПС. Ранее подросток на личные сбережения купил в интернете старый «ВАЗ» и катался на нем без прав.При попытке задержания молодой водитель проигнорировал требование остановиться. Когда один из патрульных преградил ему дорогу, парень нажал на газ. В результате инспектор оказался на капоте и ехал так около двух километров, пока машина не остановилась в поле.Нарушитель признал вину. Суд назначил ему один год лишения свободы в воспитательной колонии, а нелегально купленный легковой автомобиль был конфискован в пользу государства.