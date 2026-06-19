Расследование этого дела находится на контроле прокуратуры.

Собинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту вовлечения подростка в опасные действия. Причина — тяжелое ДТП, которое 17 мая спровоцировал 17-летний юноша.Подросток без прав и шлема сел за руль мотоцикла Regulmoto 003 pro и на улице Лермонтова в Лакинске врезался в припаркованный Toyota Land Cruiser. В результате аварии водитель байка получил серьезные травмы.Проверка показала, что мотоцикл купила бабушка пострадавшего. При этом осенью прошлого года подростка уже задерживали за езду без прав, а его байк отправляли на штрафстоянку. После профилактической беседы с сотрудниками ГИБДД женщина снова передала внуку мотоцикл.Теперь в отношении бабушки возбуждено уголовное дело по статье 151.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в опасную деятельность.