Инвестиции в проект «RuAutoTrailer» превысили 1,7 миллиарда рублей.

На территории бывшего предприятия «ОСВАР» запущено производство компании «RuAutoTrailer». Проект является ярким примером успешного обновления промышленных площадок и создания новых рабочих мест.Инвестиции в проект составили свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Благодаря запуску завода в районе появится более 400 рабочих мест, а бюджеты разных уровней получат свыше 3 миллиардов рублей налогов.Предприятие наладит выпуск техники под брендом VollKraft, включая уникальные сдвоенные полуприцепы. В первый год работы планируется выпустить 750 единиц продукции, а к 2029 году мощность достигнет 10 тысяч штук. Сотрудничество с ПАО «КАМАЗ» в Вязниках и Муроме становится весомым вкладом в развитие машиностроения всей страны.